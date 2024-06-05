Havalimanı çalışanları 6 Haziran'da iş yavaşlatma eylemi yapacak

Yayınlanma: 05.06.2024 - 16:25

Güncelleme: 05.06.2024 - 16:25

Tüm havalimanlarında halen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmekte olan Havacılık Yasasına tepki olarak eylem başlatılıyor.

Ulaştırma Memur-Sen, Türk Ulaşım-Sen, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, HAVAÇAD, HAVELTED, Uluslararası ARFF Derneği, SİHAGÜVDER, HAVATED, SİHAMED, Hava Ulaş-Der ve Apron Memurları Derneği'nin katıldığı toplantıda iş yavaşlatma konusunda ilk adımın 6 Haziran’da atılmasına karar verildi.

Alınan ortak karar doğrultusunda, taleplerin kabul edilmemesi halinde iş bırakmaya seçeneği uygulamaya sokulacak.

Toplantıda alınan kararlar şöyle:

"06.06.2024 Perşembe gününden itibaren havalimanlarındaki çalışanlar, hava ve kara tarafındaki operasyonlarda süresiz olarak uluslararası standart ve tavsiyeler ile mevzuatlara aykırı olarak yüklenen işleri yapmayacak, kesinlikle mevzuat dışına çıkılmayacak.

Yapılacak olan iş yavaşlatma eylemi, talepler gerçekleştirilinceye kadar devam edecek.

Alınan iş yavaşlatma eylemi sonucunda talepler karşılanmazsa tekrar bir araya gelinerek iş bırakma eylemi kararı alınacak."

ÇALIŞANLAR NE TALEP EDİYOR?

Havalimanı çalışanlarının sendika ve meslek kuruluşları, sözkonusu Kanun Teklifi'nin 26. maddesinin revize edilerek tüm DHMİ çalışanlarına uygulanmasını ve EUROCONTROL prensipleri çerçevesinde, tüm DHMİ çalışanlarını kapsaycak şekilde adil bir Havacılık Tamzinatı düzenlemesinin TBMM gündemine getirilmesinihAV talep ediyor.







