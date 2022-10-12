Adana Havalimanı'ndaki yangın tatbikatı panik yarattı

Adana Havalimanı içerisinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı, paniğe neden oldu. Siyah dumanların yükseldiğini gören bazı vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

DHA
12 Ekim 2022 Çarşamba, 13:05
Adana Havalimanı'ndaki yangın tatbikatı panik yarattı
Abone Ol google-news

Sabah saatlerinde planlı olarak Adana Havalimanı'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Havalimanı çevresinde siyah dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, panikleyerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.

Tatbikat, başarıyla tamamlandıktan sonra alevler söndürüldü.  


Adana Havalimanı HAValimanı Yangın yangın tatbikatı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler