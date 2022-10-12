Adana Havalimanı'ndaki yangın tatbikatı panik yarattı
Adana Havalimanı içerisinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı, paniğe neden oldu. Siyah dumanların yükseldiğini gören bazı vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.
Sabah saatlerinde planlı olarak Adana Havalimanı'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Havalimanı çevresinde siyah dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, panikleyerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.
Tatbikat, başarıyla tamamlandıktan sonra alevler söndürüldü.
Video Haberler
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
- Uludere'de, geleneksel yöntemlerle pekmez mesaisi
- Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti
- Erken tanı hayatımı kurtardı
- Kilosu 100 bin TL olan safran çiçek açtı
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Herkes e-Devlet'ine girsin'
- Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ayrıntısı!
- 'Hakkım haram olsun!'
- Ölümünde AKP parmağı!
- Zehir zemberek sözler...
- 'Buraya girdiğiniz andan itibaren…'
- Kılıçdaroğlu'ndan Manhattan baskını
- 'Siyaseti bırakma' koşulunu açıkladı
- Çelebi'yle ilgili paylaşımını sildi, tepki gecikmedi
- 'İlk kez açıklıyorum kamuoyu önünde...'