İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yangın tatbikatı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark’taki hizmet birimlerinde, yangın tatbikatı yaptı. 3 bin personelin çalıştığı tatbikatta personel sis makineleriyle üretilen yapay dumanlar arasında tahliye edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü, Kültürpark’taki hizmet birimlerinde yangın tatbikatı düzenledi. Sis makineleriyle yapay duman üretilen binada, sirenlerin çalmasıyla tatbikat başladı.
Tatbikatta öncelikle binadaki personel güvenli bir içimde dışarı çıkarıldı. Engelli, hamile veya kronik rahatsızlığı olan risk grubundaki çalışanlar da acil durumlar için önceden belirlenmiş refakatçileri eşliğinde binayı terk etti. Senaryo gereği dumandan etkilenen bazı çalışanlar, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı paramedikler tarafından dışarıya sedyeyle çıkarıldı. Tatbikat, itfaiye ekiplerinin senaryo gereği yangına müdahalesiyle sona erdi.
“GERÇEĞİNE UYGUN YAPILDI”
İzmir Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Hatice Şağın, olası bir yangında gerekli önlemleri almak ve hazırlıklı olmak amacıyla düzenli olarak yangın tatbikatı yaptıklarını belirterek, "Bu Kültürpark'taki hollerimizde düzenlediğimiz ilk yangın tatbikatı. Amacımız çalışanlarımıza faydalı olmak, onları acil durumlarda yapması gerekenler hakkında bilgilendirmek. Sorunsuz ve başarılı bir şekilde tatbikatımızı tamamladık. Tatbikat gerçeğini aratmadı" dedi.
Video Haberler
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
- Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu
- Mevsimlik işçilerin zorlu mangal kömürü mesaisi sürüyor
- ''İnsanlık kalmamış''
- Sokak hayvanları için seferber oldular
- Kanadı kırılan yılan kartalının tedavisi devam ediyor
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- O gece kritik bir isim aramış ve...
- 'Güzel öneri ama bir şartım var...'
- AKP’nin karşı hamlesi belli oldu
- Olay yaratacak iddia: Terim, dünya devinin hocası oluyor
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- Kırşehir'de doğalgaz patlaması!
- Türk bankalarına kritik uyarı
- 6 Ekim'de İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak
- AKP'den Ankara'da geri adım
- 'Attığı bütün imzalar geçersiz sayılmalı'