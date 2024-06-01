Havalimanlarında 'elle arama şartı' kararı: İzin vermeyen yolcu uçağa alınmayacak

AKP'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu yeni kanun teklifine göre havalimanlarında 'elle arama şartı' getiriliyor. Elle aramayı kabul etmeyen yolcu uçağa alınmayacak. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, teknik cihazlarla yapılan kontrollerin sonuçlandırılamaması durumunda yolcunun kendisinin ve eşyasının elle aranacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2024 - 09:00
Havalimanlarında 'elle arama şartı' kararı: İzin vermeyen yolcu uçağa alınmayacak
Abone Ol google-news

AKP, üzerini elle aratmayan yolcuların uçağa alınmaması ve uçakta taşkınlık çıkaranlara para cezası verilmesini öngören ulaştırma alanında düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler teklifle, ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında dengeli, erişilebilir, ekonomik ve güvenli hizmet anlayışıyla, toplumun hayat kalitesinin yükseltilmesini ve ülke kalkınmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Ekonomim'in haberine göre; havalimanlarındaki güvenlik alanına ilişkin düzenlemelerle ilgili Güler, tüm yolcuların, havacılık güvenliğinin ihlal edilmemesiyle sınırlı olmak üzere, havaalanlarına ve hava araçlarına geçerken yanlarındaki eşyaları ile teknik cihazlarla ve gerektiğinde de el ile kontrol edilebileceğini ve aranabileceğini belirtti.

Teknik cihazlarla yapılan kontrollerin sonuçlandırılamaması durumunda yolcunun kendisinin ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde havaalanı ve hava aracına kabul edilmeyeceğini anlatan Güler, bu durumda Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümlerinin saklı olacağını belirtti.

Teklifte yer alan düzenlemeler şu şekilde:

* Havalimanı girişinde tüm yolcular cihazla aranacak. Cihazla aranmanın yetersiz kaldığı durumlarda elle arama yapılacak. Ancak kendisinin veya eşyasının elle aranmasını kabul etmeyen yolcu uçağa kabul edilmeyecek. Havacılık güvenliği ile sınırlı olmak üzere özel güvenlik personeli genel kolluk nezaretinde eşya, bagaj ve kargolarda arama yapabilecek.

ÜST CEZA LİMİTİ 500 BİNE KADAR ÇIKARILACAK

Uçuş sırasında tehlikeli ve zorunlu durumlar dışında insan hayatını riske atacak eylemlerin cezası artıyor. Bu çerçevede, uçakta izinsiz yayın yapmak, telefon kullanmak, keyfi paraşütle atlamak gibi eylemlerin üst ceza limiti 500 bin liraya kadar çıkarılacak. 

Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti verenler, Bakanlıkça belirlenen şartları sağlayamamaları veya verilen süre içerisinde şartları yerine getirememeleri durumunda ilgili sahada hizmet veremeyecek.

Aykırı hareket edenlere Bakanlık veya liman başkanlığı tarafından 2 milyon liraya kadar para cezası uygulanacak.


HAValimanı haberleri İstanbul Havalimanı haberleri Atatürk havalimanı haberleri uçak haberleri

İlgili Haberler

Almanya’da iklim aktivistlerinin eylemi nedeniyle Münih Havalimanı yaklaşık iki saat kapatıldı

Almanya’da iklim aktivistlerinin eylemi nedeniyle Münih Havalimanı yaklaşık iki saat kapatıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ters rüzgar: 3 uçak iniş yapamadı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ters rüzgar: 3 uçak iniş yapamadı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sığırcıklar pisti sardı: Uçuş trafiği durdu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sığırcıklar pisti sardı: Uçuş trafiği durdu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... ABD Başkanı Joe Biden duyurdu: İsrail ateşkes önerisi sundu!

Son Dakika... ABD Başkanı Joe Biden duyurdu: İsrail ateşkes önerisi sundu!
CHP Genel Başkanı Özel’den, Erdal Atabek için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özel’den, Erdal Atabek için başsağlığı mesajı
Özgür Özel'den '28 Mayıs' açıklaması: Hiç kimsenin masum olmadığı bir süreçle o büyük umudu kaybettik

Özgür Özel'den '28 Mayıs' açıklaması: Hiç kimsenin masum olmadığı bir süreçle o büyük umudu kaybettik
Rumeli Hisarı’nın altında 125 metre uzunluğunda gizli tünel bulundu

Rumeli Hisarı’nın altında 125 metre uzunluğunda gizli tünel bulundu
Otomobilde 7 Temmuz krizi! Araç fiyatları düşecek mi?

Otomobilde 7 Temmuz krizi! Araç fiyatları düşecek mi?
Likya Yolu: Tarih ve doğanın iç içe geçtiği eşsiz bir yürüyüş rotası

Likya Yolu: Tarih ve doğanın iç içe geçtiği eşsiz bir yürüyüş rotası
Hamas'tan kritik 'tam anlaşma' açıklaması: 'Biz hazırız'

Hamas'tan kritik 'tam anlaşma' açıklaması: 'Biz hazırız'
Fenomen eşini 58 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa 26 yıl hapis

Fenomen eşini 58 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa 26 yıl hapis