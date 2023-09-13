Havaya ateş açıp, sosyal medyada paylaşan 12 şüpheliye gözaltı

Yayınlanma: 13.09.2023 - 17:11

Güncelleme: 13.09.2023 - 17:15

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ve sosyal medya üzerinde yaptıkları takip neticesinde; havaya açıp, görüntülerini paylaşan 12 kişiyi tespit etti.

Bunun üzerine polis, belirlenen adreslere baskın yapıp, 12 şüpheliyi yakalandı.

Şüpheliler polis merkezine götürülürken, adreslerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi.