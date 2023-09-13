Havaya ateş açıp, sosyal medyada paylaşan 12 şüpheliye gözaltı

Samsun'da havaya ateş açıp, görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 12 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 13.09.2023 - 17:11
Havaya ateş açıp, sosyal medyada paylaşan 12 şüpheliye gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ve sosyal medya üzerinde yaptıkları takip neticesinde; havaya açıp, görüntülerini paylaşan 12 kişiyi tespit etti.

Bunun üzerine polis, belirlenen adreslere baskın yapıp, 12 şüpheliyi yakalandı.

Şüpheliler polis merkezine götürülürken, adreslerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

 


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