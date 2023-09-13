Havaya ateş açıp, sosyal medyada paylaşan 12 şüpheliye gözaltı
Samsun'da havaya ateş açıp, görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 12 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ve sosyal medya üzerinde yaptıkları takip neticesinde; havaya açıp, görüntülerini paylaşan 12 kişiyi tespit etti.
Bunun üzerine polis, belirlenen adreslere baskın yapıp, 12 şüpheliyi yakalandı.
Şüpheliler polis merkezine götürülürken, adreslerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
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