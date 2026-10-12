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Havuza düşen 2 yaşındaki Hasan İsmail hayatını kaybetti

Havuza düşen 2 yaşındaki Hasan İsmail hayatını kaybetti

12.10.2026 17:40:00
Güncellenme:
DHA
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Havuza düşen 2 yaşındaki Hasan İsmail hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde evlerinin önünde bulunan suya düşen 2 yaşındaki Hasan İsmail Öztürk, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun ani ve acı kaybı ailesini ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, evlerinin önündeki havuza düşen Hasan İsmail Öztürk (2), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Aşağıdağ köyünde meydana geldi. Hasan İsmail Öztürk, evlerinin önünde alabalık yetiştiriciliği amacıyla kullanılan havuza düştü. Yakınları tarafından çıkarılan Öztürk, ihbarla adrese sevk edilen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ancak Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Öztürk, kurtarılamadı.

Hasan İsmail bebek, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Aşağıdağ köyü Yukarıdağ Mahallesi’nde aile kabristanlığında toprağa verildi.

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