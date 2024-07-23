Havuza düşen bebek boğularak hayatını kaybetti
Muğla’nın Bodrum ilçesinde havuza düşen 1 yaşındaki bebek kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre, 1 yaşındaki Ali Aydın Nazar, Yalıkavak Dirmil Mahallesi’nde ailesinin yazlık olarak kiraladığı bir villada iddiaya göre bakıcısının başka bir işle meşgul olduğu sırada havuza düştü.
Boğulma tehlikesi geçiren bebek, ailesi tarafından havuzda hareketsiz halde bulundu. Havuzdan çıkarılıp, Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin ölüm haberini alan ailesi ve tüm sevenleri yasa boğuldu.
Nazar’ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Öte yandan, tatil için Bodrum’a gelen Ali Aydın bebeğin ailesinin İstanbul’da peynircilik yaptığı öğrenildi.
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