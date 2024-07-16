Ormanda gizemli figür: 'Bebek koca ayak' kameraya yakalandı

Yayınlanma: 16.07.2024 - 13:13

Güncelleme: 16.07.2024 - 13:13

Sosyal medyada yayılan görüntüler, bazılarının ormanda dolaşan bir 'bebek koca ayak' olduğunu, bazılarının da sadece kostüm giymiş bir insan olduğunu iddia ettiği bir şeyi gösteriyor.

Günümüzde, birçok insan cebinde net fotoğraflar çekebilen güçlü kameralar varken bu tip iddialarla ilgili artık net bir görüntü elde edilmesi gerektiği düşünülebilir.

Ancak hayır, telefon kameralarındaki titremeyi azaltan tüm teknolojilere ve gelişmiş yakınlaştırma özelliklerine rağmen görüntüler, hala bir bilgisayar oyunundan bile daha pikselli görünüyor.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, resimde gerçekten bir şeyler olabileceğini öne süren çok sayıda insan vardı.

Bunlar arasında, kendini koca ayak gözlemcisi olarak tanımlayan Stephanie Wood da bulunuyordu ve ilk başta, o da şüpheyle yaklaştığını ancak daha sonra, bunun bir koca ayak olduğundan kuşkulandığını söyledi.

Wood, şu ifadeleri kullandı:

"Ne düşündüğünüzü biliyorum. Bu, Land Of The Lost'tan Chaka. Bu fotoğrafı ilk gördüğümüzde muhtemelen kostüm giymiş kısa boylu bir insan veya bir çocuk olduğunu düşünürüz, değil mi? Ancak bir süre inceledikten sonra bu fikir de değişebilir. Bu bir bebek koca ayak ya da 'squatchlets' olarak tanımlanan tüylü küçük insanlardan biri olabilir mi? Kesin olarak bildiğimiz bir şey varsa o da gerçeğin çoğu zaman kurgudan daha garip olduğudur. Chaka mı yoksa Squatchlet mi? Siz karar verin."

Wood bu konuda yalnız değildi, bir kişi de şu paylaşımda bulundu "Geyikler bile neler oluyor diyor?"

”BU BİR ALDATMACA…”

Başka bir kişi de görüntünün rüyada gördüğü bir şeye benzediğini iddia etti:

"Dürüst olmak gerekirse, fotoğraftaki geyik bunu yüzde 99,9 inandırıcı kılıyor. Bu, rüyamda gördüğüm koca ayağa benziyor. Hiç fiziksel olarak görmedim ama koca ayak belirtilerine tanık oldum/işittim."

Ancak bulanık fotoğraftaki figürün koca ayak olduğu konusunda ikna olmayan da pek çok kişi vardı.

Bir kişi şöyle yazdı: "Koca ayak mı? Ön plandaki geyik, kostüm giymiş şu çocuktan daha büyük."