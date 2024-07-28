Havuzda ‘haşema’ iddiası: 2 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 28.07.2024 - 21:58

Güncelleme: 28.07.2024 - 21:58

Olay, dün Akçakoca ilçesinde, Akevler Plajı yanında bulunan yazlık bir sitede meydana geldi. Meral ve Muhammet Algül çifti, hafta sonunu geçirmek üzere yazlık sitede aldıkları daireye geldi. Kadın, kendilerine ait evin bulunduğu sitedeki ortak havuza haşema ile girdi.

Bu sırada site yöneticisi A.K., uzaktan bağırarak havuza haşema ile girilmeyeceğini ve yasak olduğunu söyledi. Meral Algün duruma itiraz edince A.K., kadının yanına doğru yöneldi ve Meral Algün bu kez havuzdan çıkıp, cep telefonuyla yaşananları kayda almaya başladı.

Görüntüde A.K., Meral Algün’ün haşema ile havuza girmesinin yasak olduğunu söylerken, “Buranın kuralı var” dedi. Daha sonra havuzun yanına gelen güvenlik görevlisi de “Buraya haşema ile girmek yasak” dedi.

Kadının girmeye devam edeceğini söylemesi üzerine güvenlik görevlisi, “Havuzu kapatmak zorunda kalacağım” dedi. Havuz kadının girmemesi için kapatılırken, Meral Algün yaşananlara tepki gösterdi.

SİTE YÖNETİCİSİ VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, Meral Algün'ün (35) yazlık sitede ortak havuza haşema ile girmesini engellemek için havuzu kapatan site yöneticisi A.K. (67) ve güvenlik görevlisi S.D. (64) kadının şikayeti üzerine 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' ve 'İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme' suçlamalarıyla gözaltına alındı.