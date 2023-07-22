'Hayali ihracat'la devleti 38 milyon dolar zarara uğrattılar!
Romanya'da bulunan paravan bir şirket üzerinde hayali ihracat yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin devleti 38 milyon dolar zarara uğrattığı tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hayali ihracat yaptığı belirlenen şebeke takibe alındı. Şüphelilerin gerçek bir ticari faaliyet olmadığı fatura düzenlediği tespit edildi. Düzenlenen bu faturaların özellikle Laleli piyasasında kadın ve çocuk tekstil ürünleri üzerinden yapıldığı, bu işlemlerin Romanya'da kurulan paravan bir şirket üzerinden gerçekleştirdiği belirlendi.
Gümrük işlemlerinde ise gümrük müşavirleri tarafından hayali ürünlere uygun beyanname düzenlenerek ihracatın gerçekleştirildiği ve böylelikle haksız 'Katma Değer Vergisi' (KDV) iadesi alındığı tespit edildi.
1 MİLYAR 25 MİLYONLUK ZARAR
Şüphelilerin hayali ihracat yaptığı tespit edilmesi üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile iletişime geçilerek detaylı raporlar istendi. Uzman raporu ve elde bulunan verilerin karşılaştırılması sonucunda şüphelilerin devleti haksız yere 38 milyon dolar yani yaklaşık 1 milyar 25 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi.
5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
20 Temmuz'da İstanbul'da 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 3'ünün şirket yetkilisi, 1 şüphelinin aracı ve 1 şüphelinin ise serbest gümrük müşaviri olduğu belirlendi.
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