'İş bulma' vaadiyle dolandırıcılık... 12 ilde eşzamanlı operasyon!

Yayınlanma: 04.07.2023 - 12:33

Güncelleme: 04.07.2023 - 12:33

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, kendilerini MİT mensubu, kamu üst düzey çalışanı, jandarma ve polis olarak tanıtıp 'iş bulma' vaadiyle yurttaşları dolandırdığı tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik 12 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 20'si yakalandı, çok sayıda sahte kimlik ele geçirildi.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.