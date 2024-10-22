Hayasızca hareketler suçu nedir? Hayasızca hareketler nelerdir?

Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun bir eğlence mekanında çekilen görüntüleri gündem oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan "hayasızca hareket" soruşturması kapsamında Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı. Savcılıkça ifadesi alınan iki kardeş, imza atma şeklinde adli kontrol uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İki kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Peki, Hayasızca hareketler suçu nedir? Hayasızca hareketler nelerdir?

Hayasızca hareketler suçu nedir? Hayasızca hareketler nelerdir?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2024 - 09:22

Daha önce haklarındaki kara para aklama iddiaları nedeniyle cezaevine giren ve tahliye edilen Dilan Polat Sıla Doğu öpüşme videosunun paylaşılması gündemde yer almaya devam ediyor. Videonun ardından Dilan Polat Sıla Doğu hakkında "hayasızca hareketler" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Peki, Hayasızca hareketler suçu nedir? Hayasızca hareketler nelerdir?

HAYASIZCA HAREKETLER SUÇU NEDİR?

Hayasızca hareketler suçu failin teşhircilik yapması veya alenen cinsel ilişkide bulunmasıdır. Genel ahlaka karşı suçlar arasında yer alan bu suçun cezalandırılmasının koruduğu hukuki değer toplumsal ahlak ve haya duygusudur. Hayasızca hareketler suçu, Türk Ceza Kanunu m.225 hükmünde düzenlenmektedir.

HAYASIZCA HAREKETLER SUÇU NASIL İŞLENİR?

Hayasızca hareketler suçu uygulamada teşhircilik suçu olarak da adlandırılmakta olup failin teşhircilik yapması veya alenen cinsel ilişkide bulunması ile oluşur.

Teşhircilik, bir kimsenin cinsel organını veya vücudundaki diğer cinsel bölgeleri belirli bir kişiye yönelik olmadan göstermesi ile oluşur.

Örneğin Yargıtay uygulamasında sanıkların site havuzuna cinsel organları açıkta kalacak şekilde girmesi teşhircilik olarak kabul edilmiştir. 

Belirli bir kişiye yönelik teşhircilik fiilinde bulunulması, hayasızca hareketler suçunu değil cinsel taciz suçunu oluşturmaktadır.

Alenen cinsel ilişkide bulunma, iki kişinin rızasıyla, başka kimselerin görmesine, duymasına, algılayabilmesine elverişli alanlarda cinsel ilişkide bulunulmasıdır. Kamuya açık alanlarda oluşabileceği gibi kamuya açık olmayan alanlarda da üçüncü kişilerin görmesine elverişli ise alenen cinsel ilişkide bulunma fiili oluşabilir.

Örneğin, kişilerin kendi evlerinde ancak tüm cam ve perdeler açık şekilde cinsel ilişkiye girmesi halinde hayasızca hareketler suçu oluşacaktır. 


Etiketler: #Sıla Doğu #Dilan Polat #hayasızca hareketler

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