“Hayat kısa kuşlar uçuyor”

19 Ekim 2021 Salı, 11:21

Geçtiğimiz günlerde İzmir’de bulunan Katip Çelebi Üniversitesi içerisindeki Cihannüma KYK yurdunda kadın öğrencilere oda dışarısında pijama giyme yasağı getirildi.

Şaka değil gerçek!

2021 yılındayız ve kadın öğrencilerin kantin, bahçe, yemekhane gibi alanlarda pijama giymesi yasaklanıyor.

Sebep ise daha trajikomik.

Meğer ahlak kurallarına uymayan şeyler giyiliyormuş ve yurda giren erkekler bu sebeple rahatsız oluyormuş.

Deseniz ya ahlak bekçileri yine sahnede…

Kadın öğrencilerin pijama giymesini ahlaki bulmamanızın sebebi nedir?

Pijama altının şort olması mı yoksa?

Yaşam alanlarına yapılan müdahaleyi, dayatılan ahlakçılığı ve ayrımcılığı kabul etmemizi beklemesin kimse bizden lütfen!

Sizler bu gençlerin ne giydiklerinden ziyade pandemi koşularına uygun olmayan, nitelikli bir barınmadan uzak yurtların düzeltilmesine gayret gösterseniz daha iyi olacak gibi.

Uygulanan bu cinsiyetçi ve ayrımcı tutumdan derhal geri dönmek zaruridir.

Erkek öğrencilerin ne giydiğine karışmayan, giriş çıkış saatlerini sınırlamayan yurt yönetimlerinin, kadın öğrencilerin yaşamlarını sınırlayan, seçimlerine ve yaşam tarzlarına karışan bu tutumları gerçekten hoş bir görüntü değildir.

Eğer amaç bu tarz cinsiyetçi, ahlakçı ve ayrımcı uygulamalarla kadınları hizaya sokmak ise inanın bu mümkün değildir.

Baskılar arttıkça karşınızda güçlenen ve büyüyen bir kadın mücadelesi göreceksiniz çünkü.

Zaten Evrensel İnsan Hakları Bildirisi’ne göre de bir insanın özgürlüğünün başladığı yerde diğerinin özgürlüğü sınırlanır.

Yani insanlar sadece kendi doğrularına göre yaşamaz.

Tek bir ahlak anlayışı ile ülkeyi, kurumları, insanları yönetmeye kalkarsanız böyle toplumsal sorunlar ortaya çıkabilir.

İşte bu sebeple toplumsal kurallar ve evrensel ilkeler oluşmuştur.

Bu kurallar esasında ahlakın temelini de oluşturan kurallardır.

Olumlu tutum sergilemek, toplumun her bir ferdine saygı duyup haklarına riayet etmek güzel ahlak göstergesi değildir de nedir acaba?

Ülke olarak üzerimize vazife olmadığı halde diğer kişilerin etik ve ahlaki değer yargılarını eksik görüp düzeltmeye çalışmayı bırakalım artık.

Kendi değer yargılarımız ile insanların davranışlarını olumlu veya olumsuz şekilde eleştirmeyi bırakalım, karşı tarafı kalıplara tabi olmaya zorlamayalım.

Neden mi?

Bazen başkalarının hayatını düzeltmek adına yapılanlar zorbalığa dönüşüyor da o yüzden

Ey ahlak bekçileri!

Cemal Süreyya’nın şiirinde dediği gibi “Hayat kısa kuşlar uçuyor”

Gerçekten öyle…

Şu kısa hayatta insanların giydiği şort ve atlet ile ilgilenmek yerine insanoğlu için daha iyi neleri yapabiliriz diye kafa yorsak daha iyi olmaz mı?

Unutma!

“Hayat kısa kuşlar uçuyor”