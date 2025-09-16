Hayat Sitesi davasında tanıklar dinlendi: 'Kolonları inceltip kılıf giydirdiler'

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde bulunan Hayat Sitesi A Blok'un yıkılması sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın sekizinci duruşmasına yalnızca taraf avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tanık Fariz Karaaslan dinledi.

Depremden bir yıl öncesine kadar Hayat Sitesi'nde oturduğunu belirten Karaaslan, şöyle konuştu:

"B Blok altında Suat Çeyiz adlı mobilya mağazası vardı. 2 yılda bir tadilat yapıyordu. Her tadilatı üç ay sürüyordu. Kolonları inceltip kılıf giydirdi. Beton malzemeleri torbalara koyup dışarda bulunan araç park alanına yığıyordu. Biz parkta aracımızı koyacak yer bulamıyorduk. Tadilat zamanı binanın girişleri ve etrafına siyah bez çektiğinde içeride ne yaptığı görünmüyordu. Üst daireyi aldı. Orayı alttan delip üst kata çıktı. Orayı da ticari alan olarak kullandı. İçerden merdiven olup olmadığını görmedim. 2020 depreminde binanın bir sıkıntısı olmadı. Para toplayıp 'karot alalım' dedik, dükkan sahibi karot alınmasına engel oldu. 'Binada sıkıntı çıkar dükkanım kapatılır' dedi. Korktu."

Mahkeme heyeti taraf avukatlarına söz verdi. Sanık avukatları, Malatya Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen 2025/55 sayılı soruşturma dosyasının sonucunun istenmesini, Yeşilyurt Belediyesi'nde davaya konu olay yerin güncel zemin etütünün istenerek dosyaya konulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun, Suat Sarın ile ilgili Malatya Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen 2025/55 sayılı soruşturma dosyasının bir kopyasının ve Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyelerinden davaya konu olan binanın güncel zemin etütünün istenmesine karar vererek, duruşmayı 22 Ocak 2026 tarihine erteledi.