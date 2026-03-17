Hayatdışının teknik sonuçları, 2025’in daha olumlu geçtiğini gösterdi: Hasarda artış yüzde 45

Sigorta sektörünün lokomotifi hayatdışı branşı, 2025’te özellikle hasar ödemeleri açısından daha rahat bir dönem geçirdi. Türkiye Sigorta Birliği’nin yayımladığı teknik sonuçlara göre 2025’te, 2024’e kıyasla ödenen (brüt) hasar yüzde 44.9 artışla 468.9 milyar lira oldu. Bu artış 2024’te yüzde 60.5’tu. Yine 2025’te teknik kâr ise yüzde 84 artarak 154.7 milyar lirayı aştı. Bu sonuçlara bağlı olarak teknik kâr/ zarar oranı da kısmen iyileşerek yüzde 21.4’ten yüzde 24.3’e yükseldi. Öne çıkan alt branşalarda ise durum şöyle:

- En büyük branş zorunlu trafikte, ödenen hasar yüzde 55 artışla 170.7 milyar lira olurken teknik zarar yüzde 70.4 artışla 59.2 milyar liraya yükseldi. Teknik kâr/zarar oranı yüzde -34.3. Bu oran 2024’te yüzde -32.6 idi. Diğer oto branşı kaskoda ise hasar ödemesi yüzde 39.9 artışla 83.6 milyar lira, teknik kâr yüzde 24.5 artışla 31.9 milyar lira oldu. Teknik kâr/zarar oranı yüzde 27.8’den yüzde 26.2’ye indi.

- Teknik kâr açısından öne çıkan branş, yüzde 180.6 ile 55.7 milyar liraya ulaşan hastalıksağlık oldu. Bu branşta hasar ödemesi yüzde 69.4 artışla 124.5 milyar lira olurken teknik kâr/ zarar oranı yüzde 20.4’ten yüzde 33.5’e yükseldi. Devlet destekli tarım sigortaları ise teknik zarara dönüşüyle dikkat çekti. Bu branşta ödenen hasar yüzde 224.3 artışla 7.9 milyar lira olurken 571 milyon liralık zarar yazıldı. 2024’te 2.9 milyar lira kâr vardı

‘MALİYET DİSİPLİNİ GÜÇLENDİRİLMELİ’

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, 2025 yılında sektörün aktif büyüklüğünün 3.8 trilyon lira, prim üretiminin 1.2 trilyon lira ve özsermayenin 435 milyar liraya çıktığını, özellikle de hayatdışı branşının dinamizm gösterdiğini vurguladı. Ancak Gülen, şu noktaya dikkat çekti: “Bununla birlikte teknik dengenin sürdürülebilirliği açısından risk yönetimi, maliyet disiplini ve teknik kârlılığın güçlendirilmesi önümüzdeki dönemde de sektörümüz için önemli başlıklar olmaya devam edecektir.