Hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz’ın kızı konuştu: 'Üç hafta önce rahatsızlandı, yoğun bakıma kaldırdık'
Esenler'de bulunan özel bir hastanede tedavi gören Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti. Kızı Mihriban Beyaz, "Üç hafta önce rahatsızlandı, yoğun bakıma kaldırdık" dedi.
İlahiyatçı Zekeriya Beyaz akciğer enfeksiyonu teşhisiyle Esenler'de tedavi gördüğü özel hastanede bu sabah hayatını kaybetti.
Evde taziyeleri kabul eden Zekeriya Beyaz'ın kızı Mihriban Beyaz, “Üç hafta önce rahatsızlandı, yoğun bakıma kaldırdık. Ondan sonra da Emr-i Hak yerini buldu. Yarın öğleden sonra yaşadığı yerde, Esenler Merkez Camisi'nde öğle namazından sonra Kozlu Mezarlığı'na defnedeceğiz. Dualarınızı esirgemeyin babacığımdan. Dualarınızı esirgemeyin” ifadelerini kullandı.
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