Haydarpaşa açıklarında gemi arızası

Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası yapan kuru yük gemisi, kurtarılarak Ahırkapı'ya demirletildi.

(DHA)
08 Kasım 2022 Salı, 15:25
Haydarpaşa açıklarında gemi arızası
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Gemlik’ten Batum’a seyir halinde olan İbrahim Karabekir isimli 94 metre boyundaki kuru yük gemisi Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası yaptı.

94 metre boyundaki kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KURTARMA-9 Römorkörü ile çekilerek Ahırkapı’ya demirletildi.


Haydarpaşa gemi yük gemisi Arıza

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