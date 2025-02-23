Haydarpaşa ve Sirkeci gar alanlarının Kültür Bakanlığı’na devredilmesiyle TCDD harekete geçti: Lojman tahliyesine durdurma

Yayınlanma: 23.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 23.02.2025 - 04:00

Geçen ağustosta tarihi Haydarpaşa Garı’nın yaklaşık 500 dönümü, Sirkeci Garı’nın da 200 dönümü binaları, arsaları, arazileriyle birlikte protokolle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmişti. Bu devir ile ilgili davalar devam ederken, TCDD Taşımacılık AŞ, gar lojmanlarında oturanların tahliye etmesi için yazı gönderdi.

Yazı gönderilenlerden birisi de Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Sekreteri Murat Oral’dı. Oral adına BTS, tahliye kararının yürütmesinin durdurulması için dava açtı. Davayı görüşen İstanbul 3. İdare Mahkemesi, oybirliğiyle çıkan kararda, TCDD Taşımacılık AŞ’den dava konusu işlem ile bu işleme dayanak teşkil eden veya dava konusu işleme ilişkin diğer tüm bilgi ve belgelerin onaylı ve okunaklı örneğinin gönderilmesini istedi.

Dava dilekçesinde yer alan tüm iddialara cevap teşkil edecek şekilde detaylı bir açıklama yapılmasını da isteyen mahkeme, bilgi ve belgelerin içinde bulunduğu işlem dosyasının gönderilmesini talep etti. Mahkeme, TCDD Taşımacılık AŞ’nin savunmasının alınıp yeni bir karar verilinceye kadar da tahliye kararının geçici olarak yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

‘KÖYÜ İÇİNDEKİLERLE BERABER VERDİLER’

Kararı değerlendiren BTS Genel Sekreteri Murat Oral, protokolle devredilen Haydarpaşa ile Sirkeci’den demiryollarına çok az yer kaldığına işaret etti. Oral, “Bizim buralarda artık demiryolculuk yapabilme imkanımız kalmadı. Yolcu taşımacılığı oranımız yüzde 2.5. Yarın yüzde 15, yüzde 20 olduğunu düşünün. Kesinlikle burada artık yapamayız” dedi. Haydarpaşa binasının 1-1.5 aya boşaltılacağını dile getiren Oral, “Lojmanlar, ticarethaneler duruyor. Hiçbirimiz daha tahliye edilmeden buranın yer teslimi yapıldı. Yani tabiri caizse ‘köyü içindekilerle beraber verdiler’ gitti. Benim lojmanda oturma hakkım var. Ona rağmen bana ‘çık’ diyorlar. ‘O zaman lojman gösterin’ diyorum. Vermiyorlar. Hakkımız gasp ediliyor” değerlendirmesini yaptı.

