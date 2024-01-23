Hayvan düşmanlığı seçim sloganı oldu
Yerel seçimler yaklaşırken, bazı partiler seçim vaadi olarak sokak köpeklerini hedef alan ifadelere yer verdi.
Yeniden Refah Partisi, sosyal medyadan yaptığı seçim paylaşımında sokak köpeklerini işaret ederek, “Ahlak yoksa başıboş köpekler vardır. Sokaklarımızı güvenli tutacağız, çocuklarımızı yaşatacağız” ifadelerine yer verdi.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, kazandıkları il ve ilçelerde bir tane dahi “başıboş” sokak köpeği kalmayacağını vaadetti.
“ALGI OPERASYONU”
Cumhuriyet’e konuşan Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı avukat Tuğba Gürsoy, “Ülkemizde yaşayan herhangi bir canlı türü aleyhinde söylemlerin bu şekilde seçim vaadine örnek gösterilmesi doğru değil. Bu tamamen algı operasyonu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da sokak köpekleri aleyhindeki ifadelerinin ardından bu tarz söylemler güç alarak hız kazandı” dedi. Gürsoy, “Yüzyıllardır bu topraklarda hayvanlarla beraber yaşıyoruz. Hiçbir zaman bu kadar köpekleri sorun haline getirdiğimiz bir dönem olmamıştı. Yeniden Refah Partisi, söylemleriyle köpek düşmanı bir grubun oyunu kazanma düşüncesinde” diye konuştu.
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