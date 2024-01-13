Boğaziçi Üniversitesi barınağındaki köpekler apar topar başka alana taşınmıştı: Rektör kısıtlama getirdi!

Yayınlanma: 13.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 13.01.2024 - 03:00

Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Barınma Merkezi BUPaws’a ait 66 hayvanın bulunduğu barınağın kampüsteki başka bir araziye tahliye edilmesinin üzerinden 10 ay geçti. Ancak bu süre zarfında barınak için bir gelişme yaşanmadı.

Köpeklerin 26 Mart tarihinde “Fetih Yolu Projesi” için başka bir alana apar topar taşınmasının ardından barınağın eski yerinde herhangi bir projeye başlanmadı. Ayrıca barınağın enkazları da alandan kaldırılmayarak üniversitenin çeşitli yerlerinden toplanan molozlar da bölgeye atıldı. BuPaws barınağındaki gönüllülerin aktardıklarına göre, yeni barınak soğuk hava şartlarına uygun değil. Barınakta bulunan hasta ve bakıma muhtaç canlar, sıcak bir ortam olmadığı için ısınamıyor. Ayrıca, barınağın bulunduğu araziye yakın site sakinlerinin de köpeklerden şikâyetçi oldukları dile getirildi.

Öte yandan yeni barınağa geçildikten sonra rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci tarafından 10 Ocak’ta üniversite bileşenlerine gönderilen yazıda barınağın giriş çıkış saatlerinin kısıtlandığı duyuruldu. Barınağa yeni görevlendirilen iki görevlinin yetkilerinin artırıldığı ifade edilen yazıda, barınak gönüllülerinin personellerin yönlendirmelerinin dışına çıkmaması gerektiği belirtildi. Daha önce saat sınırlaması olmaksızın öğrenci ve gönüllülerin ziyaret edebildiği barınağa ziyaret saatleri hafta içi 10.00-12.00 ile 13.00-15.30 arası olarak belirlendi. Yapılan saat değişikliği ise barınağa destekte bulunan gönüllüler tarafından eleştirildi.

NE OLMUŞTU?



Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Barınma Merkezi BUPaws’a ait 66 köpeğin bulunduğu barınağa “İstanbul Fetih Şehitlik Dergâhı”na yakın olması sebebiyle “Fetih Yolu Projesi” yapmak için boşaltılmış ve üniversite yönetimi tarafından el koyulmuştu. 26 Mart’ta polisler, hayvan barınma merkezine yıkım için iş makineleriyle gitmiş, çoğu hasta ve yaşlı olan hayvanlar zorla kampüs içerisindeki başka bir alana taşınmıştı. Taşınma esnasında ise barınak gönüllüleri ve öğrenciler güvenlik tarafından darp edilmişti. Köpeklerin yeni tahliye edildikleri yerde ise gerekli şartların sağlanmaması nedeniyle köpekler mağdur olmuş, yağmur altında korunaksız yerde kalmışlardı.

