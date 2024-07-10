Hayvan gübresi içinde cesedi bulunmuştu: Cinayet zanlısı eş için kırmızı bülten çıkarıldı
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde geçen yıl bir zeytin bahçesinde hayvan gübresi içinde bulunan Suriye uyruklu kadının cinayet şüphelisi olan ve olay sonrasında ülke dışına çıktığı düşünülen eş için Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı kırmızı bülten çıkardı.
Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde 2023 yılının Ocak ayında bir zeytin bahçesinde bir ceset bulunmuştu.
Alınan bilgilere göre zeytinliğine hayvan gübresi atmak için bir çiftlikten hayvan gübresi sipariş eden B.S. isimli kişi, bahçesine getirilen gübreyi zeytin ağaçlarının altına sermek için traktör kepçe ile çalışmaya başladı.
GÜBRE ARASINDA CESET
Kepçe ile zeytin ağaçlarının altına gübre serpmeye çalışan zeytinlik sahibi B.S. kepçeye bir şeyin takıldığını fark etti. Aşağı indiğinde ise gübrelerin arasında bir ceset görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Gübrelerin arasında bulunan ceset nedeniyle olay yerine cumhuriyet savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler zeytin bahçesinde ve ceset üzerinde titiz bir çalışma yürüttü.
SURİYE UYRUKLU KADINA AİT ÇIKTI
Jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonrasında ise gübre içinde bulunan cesedin Suriye uyruklu E.B. isimli 24 yaşındaki bir kadına ait olduğu belirlenmişti. Otopsi sonrasında ise kadının boğazının kesilerek katledildiği ortaya çıkmıştı.
ÇİFTLİKTE YAŞIYORLARMIŞ
Cinayete kurban giden E.Y. ile eşi K.Y.’nin hayvan gübrelerinin satın alındığı çiftlik evinde çalıştıkları, olaydan 2 ay önce ise işi bırakarak ayrıldığı belirlendi. E.Y.’nin yaklaşık 2 ay önce eşi tarafından öldürülmüş olabileceği, olay sonrasında da çiftlik sahibini arayarak işi bıraktığını ve Orhangazi’den ayrıldıklarını söylediği ortaya çıkmıştı.
ÖZEL EKİP KURULMUŞTU
Yaşanan olay sonrasında ise katil zanlısı Suriye uyruklu K.Y.’nin bulunması için jandarma ekipleri özel bir ekip kurmuştu. Zanlının bulunması için ekipler hem Türkiye içinde hem de sınır ötesinde özel istihbarat çalışması yürütmüş ancak zanlıya ulaşılamamıştı.
KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine geçen yılın yaz kararnamesi ile atanan Başsavcı Enis Tekgül ise dosyayı yeniden ele aldı. Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı katil zanlısı K.Y.’nin yakalanması için kırmızı bülten çıkarttı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yurttaş ışık yakıp kapatma eylemine katıldı
- Buket Aydın canlı yayını terk etti
- Üç konfederasyon asgari ücret talebini açıkladı
- ‘Parti içinde en az 50 milletvekili…’
- ‘Boğazıma yapıştı, paramı ilk gün elimden alıyordu'
- TTB'den o fotoğrafla ilgili açıklama geldi
- Ülker şikâyet etti, Züber'in reklamları durduruldu
- 'Bu akşam 21.00'de başlıyoruz!'
- Dolar yıl sonunda o rakamı görecek!
- Suavi’nin eşi Gönül Yılman Saygan gözaltına alındı