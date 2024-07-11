Hayvan gübresi içinde cesedi bulunmuştu... Korkunç cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı!

Yayınlanma: 11.07.2024 - 14:47

Güncelleme: 11.07.2024 - 14:47

Olay, 25 Ocak 2023'te meydana geldi. Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde oturan B.S.'nin siparişi üzerine zeytin bahçesine hayvan gübresi getirildi.

B.S. ağaçların köklerine atmak için kepçeyle gübreyi taşırken, ceset buldu. İhbar üzerine zeytinliğe jandarma ekipleri sevk edildi. Tanınmayacak halde olan ceset, incelemenin ardından ölüm nedeni ve kimliğinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İncelemede, boğazı kesilerek öldürülen kişinin Suriye uyruklu Efya El Yasin olduğu, cinayetin 2 ay önce işlendiği tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'da 4 kişiyi gözaltına aldı. Gübrenin temin edildiği çiftlik sahibinin de ifadesine başvuruldu. Cesedin bulunduğu bahçede ve çiftlik evinde jandarma, dedektörle suç aleti aradı.

OLAYDAN 2 AY ÖNCE İŞTEN AYRILMIŞLAR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Efya El Yasin ile eşi Kusay El Yasin'in, hayvan gübrelerinin satın alındığı çiftlik evinde çalıştıkları, olaydan 2 ay önce ise işten ayrıldıkları belirlendi. Cinayet şüphelisi Kusay El Yasin'in yakalanması için özel ekip kuruldu. Yurt dışına kaçtığı değerlendirilen şüpheli için Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

2 YIL ÖNCE DE ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan Kusay El Yasin'in, 2021 yılında Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde, besi çiftliğinde birlikte çalıştığı, kendisi gibi Suriye uyruklu olan Abdullah Mansur El Kaddas'ı, eşiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdükten sonra, eşi Efya El Yasin'i ülkesinde öldürmek için yanına alıp, yengesi ile Suriye'ye giderken, Hatay'da sınıra 50 kilometre mesafede yakalandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınarak getirildiği Konya Emniyet Müdürlüğü'nde suçunu itiraf edip, yakalanmaması halinde, töreleri gereği eşini de ülkesinde öldüreceğini söyleyen Kusay El Yasin, arkadaşı Abdullah Mansur El Kaddas’ın birlikte çalıştıkları çiftlikten bir süre önce ayrıldığını, sürekli evine gelip gittiği için de eşi ile ilişkisi olduğundan şüphelendiğini söyledi.

Olay günü El Kaddas’ın cep telefonunda eşine ait fotoğraf ve mesajları gördüğünü, ikisini yüzleştirdiğinde aldatıldığını öğrendiğini, evden kaçmaya çalışan El Kaddas’ı, peşinden koşup boş arazide yakalayarak bıçakladığını anlattı.

Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Konya Kapalı Cezaevi’ne gönderilen, kısa süre sonra ise güvenlik nedeniyle Aksaray Cezaevi’ne nakledilen Kusay El Yasin'in, Covid-19 pandemisi döneminde Aksaray’da, açık cezaevine nakledilirken kaçıp, eşinin çalıştığı Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki çiftliğe geldiği, burada 2 ay birlikte çalıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Kusay El Yasin'i arama çalışmaları devam ediyor.