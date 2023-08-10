Hayvan hakları savunucusu Funda Bayrı'ya 3 yıl hapis cezası
Ege Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurul Başkanı 73 yaşındaki Funda Bayrı, şahsi hesabından hayvan haklarını ihlal eden kişilerin görüntülerini paylaştığı gerekçesiyle 1 Ağustos’ta tutuklanarak İzmir Şakran T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
Kişisel verileri ihlal ettiği iddiasıyla çeşitli davaları bulunan Bayrı’ya toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası verildiği öğrenildi.
Cumhuriyet’e konuşan Bayrı’nın avukatı Bilge Berk, “Bayrı’nın içeride olma nedeni Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesinde yer alan ‘Kişisel Verileri Ele Geçirme veya Yayma’ suçundan dolayı. Sokak hayvanlarına yapılan haksızlıkların deşifre edilmesi nedeniyle bu maddeden cezalandırıldı. İçtima kuralları nedeniyle başka davalardan da aynı maddeden kesinleşmiş mahkûmiyet kararları olması nedeniyle toplam 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. İtirazlarımızı yapacağız fakat 1 ay içeride kalacağını tahmin ediyoruz” dedi.
Berk, Bayrı’nın amacının sokak hayvanlarına yapılanları dernek yöneticisi olarak duyurmak olduğunu belirterek “Ne yazık ki yasalar sokak canlarını korumakta yetersiz kaldığı gibi hayvan hakları savunucularını korumakta da yetersiz kalıyor” diye konuştu.
Avukatı, Funda Bayrı’nın “Masum hayvanlara yapılan katliam ve işkencelere asla izin vermeyeceğimi bilmenizi isterim. Benim cezaevinde olmam masum canların yaşam hakkını savunduğum içindir” ifadelerini aktırdı.
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