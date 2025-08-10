Hayvan katilleri cezasız bırakılıyor... Suç işleyenler caydırılmıyor: ‘Cezasızlık cesaret veriyor!’

Hayvan haklarına ilişkin yasa, “hayvanlara acımasız davranışlarda bulunma ve öldürme” gibi suçlara para cezası verilmesini öngörüyordu.

Yasada 2021’de yapılan değişikliğin ardından söz konusu suçlara hapis cezaları uygun görüldü. Yasadaki bu değişime karşın Türkiye genelinde hayvanlara şiddet uygulayanların yeterli cezaları almamaları kamuoyunun tepkisine neden oluyor.

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Av. Tuğba Gürsoy konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

Yasal değişikliklerin uygulamada etkin görülmediğine dikkat çeken Gürsoy, “Bir evcil hayvanı öldürmek suçu 4 yıla kadar cezalandırılabiliyorken, daha bugüne kadar 4 yıl ceza verildiğini görmedik. Acımasızca bir veya birden fazla hayvanın bile öldürüldüğü olaylarda alt sınırdan çok az uzaklaşılarak ve üst sınırdan ceza verilmeyerek, tutuklama kararları verilmeyerek, bir cezasızlık uygulandığını görüyoruz” dedi.

‘HAYVAN DÜŞMANLIĞI YAYGINLAŞTI’

Gürsoy, “Sadece kamuya mâl olan, çok ses getiren olaylarda biraz daha ağır cezalar verilebiliyor. Mesela İzmir’de Şila isimli bir köpek kulübesinde yakıldı, kaçacak yeri yoktu; kulübesi ateşe verildi. Bu olayda bile ceza üst sınırdan verilmedi. Bu durumda şunu sorguluyoruz; nasıl öldürmeleri gerekiyor da ceza üst sınıra en azından yaklaşsın?” ifadelerini kullandı.

Toplumda özellikle son yıllarda müthiş bir hayvan düşmanlığının yaygınlaştırıldığını söyleyen Gürsoy, “Sahte sosyal medya hesapları üzerinden bu algı oluşturuldu. İnsanların da bu eylemlerin cezasız kalması ve yeterli hapis cezalarının olmaması sebebiyle de bundan cesaret bulduğunu görüyoruz. İbrahim Keloğlan vakasında kedi Eros’u öldürüldü. Yine benzer bir şekilde ardından kedi Cezve katledildi. Hiçbir şekilde ders çıkartmıyorlar çünkü cezalar ağır, yeterli ve caydırıcı değil” diye konuştu.