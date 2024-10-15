Hayvan katliamı ile anılan Belediye Başkanı hedef gösterdi

Yayınlanma: 15.10.2024 - 16:03

Güncelleme: 15.10.2024 - 16:03

Gebze Belediyesi'nde yaşanan hayvan katliamının ardından skandallar sürüyor. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şimdi de hayvanseverleri hayvan kaçırmakla suçladı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, geçtiğimiz hafta aralarında yavru kedi ve köpeklerin de bulunduğu 50'ye yakın hayvan, ilaçla karledilerek çöp poşetlerine konuldu. İnfial yaratan olaya yönelik tepkiler sürerken, hayvan katliamı ile anılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sosyal medya üzerinden skandal bir açıklama daha yaptı. Büyükgöz, hayvanseverleri barınaktan hayvan kaçırmakla suçladı.

Büyükgöz, açıklamasında, “Merkezimizi adeta işgal eden grubun, cansız hayvan bedenlerini ortalığa saçmak dışında birtakım suçlar işlediği de incelemeler sırasında ortaya çıktı. Bu grubun bazı tedavi edilmek üzere tesisimize bırakılan 75 hayvanı kaçırdığı ve çok miktarda hayvan mamasını gasbettiği tespit edildi. Tesisimizden kaçırılan hayvanların ivedilikle geri iade edilmesi gerekmektedir. Hayvansever olduğunu iddia eden grup, tesisimizde görevli başta veterinerler olmak üzere çalışanlarımızı, aslı olmayan suçların faili olarak göstermek üzere afişe ettiler” dedi.



