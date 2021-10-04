Hayvan otlatırken kaybolan yaşlı kadın için dağda çalışma başlatıldı

Denizli'nin Tavas ilçesinde, yakınlarının dünden beri haber alamadığı 59 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

AA
04 Ekim 2021 Pazartesi, 15:14
Hayvan otlatırken kaybolan yaşlı kadın için dağda çalışma başlatıldı
Abone Ol google-news

Küçükbaş hayvanlarını otlatmak için dün evinden ayrılan Havva Torga'dan bir daha haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ormanlık alanda arama çalışmasına mahalleliler de destek veriyor.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler