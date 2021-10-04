Hayvan otlatırken kaybolan yaşlı kadın için dağda çalışma başlatıldı

04 Ekim 2021 Pazartesi, 15:14

Küçükbaş hayvanlarını otlatmak için dün evinden ayrılan Havva Torga'dan bir daha haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ormanlık alanda arama çalışmasına mahalleliler de destek veriyor.