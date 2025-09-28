Hayvan otlatma kavgası can aldı: 1 ölü

Olay, Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Yenikenk Mahallesi Yazılar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan otlatma meselesi nedeniyle C.Ç. M.Ç. ile O.K. ve B.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.K. (18), yanındaki bıçakla C.Ç.'yi (33) yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan C.Ç., ambulansla kaldırıldığı Çiftlik Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.