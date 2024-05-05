Hayvan otlatma kavgasında 1 kişi yaralandı

Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde koyun otlatma anlaşmazlığından çıkan kavgada bir kişi darp, iki koyun da tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

AA
Yayınlanma: 05.05.2024 - 17:52
Hayvan otlatma kavgasında 1 kişi yaralandı
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 Cumhuriyet Mahallesi'nde karşılaşan, aralarında önceden koyun otlatma meselesinden husumet bulunduğu öğrenilen sürü sahibi ile bir ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silah ve sopa kullanılan kavgaya dönüşmesi sonucu sürü sahibi darbedildi.

Tüfekle açılan ateş sonucu iki koyun yaralandı, kurşunların isabet ettiği bir araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kişi ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kavgada tüfekle ateş açan kişiyi gözaltına aldı.

 

 

 

 

 

 

 


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