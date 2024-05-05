Dede torun kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde dedesi ile çıkan kavgada yaralanan 21 yaşındaki genç, hastaneye kaldırıldı.
Taşköprü ilçesi Kornapa köyünde yaşayan O.E. ile torunu O.E. arasında bilinmeyen sebeple kavga çıktı. Kavga sırasında torun O.E. bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından O.E. Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buada ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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