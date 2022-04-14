Hayvan pazarında kavga: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, canlı hayvan pazarında para meselesi yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

DHA
14 Nisan 2022 Perşembe, 15:09
Hayvan pazarında kavga: 5 yaralı
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Viranşehir Hayvan Pazarı'nda öğle saatlerinde hayvanlarını satmaya giden iki grup arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma, tarafların yakınlarının da katılımıyla taş, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Yaralanan Halil G., Sinan G., Seydo G., Halil H. ve Aziz H., Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Polis ekipleri kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.


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