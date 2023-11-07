Hayvan pazarındaki kavga kanlı bitti: 2 kardeş vuruldu!
Aksaray’da Baki D., hayvan pazarında karşılaştığı aralarında husumet bulunan Alper Tas ile ağabeyi İbrahim Tas’ı tabancayla ateş ederek sırtlarından yaraladı.
Aksaray-Konya karayolundaki hayvan pazarında saat 07.30 sıralarında çıkan kavga kanlı bitti.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Edinilen bilgiye göre; pazara koyun satmaya getiren besicilik yapan Alper Tas (28) ve ağabeyi İbrahim Tas (33), aralarında daha önceden husumet bulunan Baki D. (33) ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Baki D., tabancasını çıkarttı. İki kardeş de kaçmaya başladı. Baki D. de tabancayla peş peşe iki kardeşin üzerine ateş açtı.
Alper Tas sırtından, İbrahim Tas da sırt, kol, bacak ve karnından yaralandı. Aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan Baki D. de olay yerinden kaçtı.
Kanlar içinde yere yığılan iki kardeş, çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
SALDIRGAN YAKALANDI!
Haberi alıp, hastanenin acil servisi önüne gelen iki kardeşin yakınları, sinir krizi geçirdi. Kaçan Baki D. de kısa bir süre sonra polis tarafından yakalanıp, tedavi için başka bir hastaneye kaldırıldı. Soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
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