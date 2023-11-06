Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı
Ankara'da husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralanırken saldırganlardan ikisi gözaltına alındı.
Ankara'nın Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi'nde gece 01.00 sıralarında A.T., husumetli olduğu M.A., İ.A. ve N.A. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın alevlenmesi üzerine A.T.’yi silahla yaralayan saldırganlar, olay yerinden otomobille kaçtı.
Olayın ardından harekete geçen ekipler şüphelilerden M.A. ve İ.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.
Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarılırken yaralanan A.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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