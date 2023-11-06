Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı

Yayınlanma: 06.11.2023 - 16:26

Güncelleme: 06.11.2023 - 16:26

Ankara'nın Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi'nde gece 01.00 sıralarında A.T., husumetli olduğu M.A., İ.A. ve N.A. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine A.T.’yi silahla yaralayan saldırganlar, olay yerinden otomobille kaçtı.

Olayın ardından harekete geçen ekipler şüphelilerden M.A. ve İ.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarılırken yaralanan A.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.