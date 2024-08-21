‘Hayvan sahiplenirken öncelik dış görünüş olmasın’

Yayınlanma: 21.08.2024 - 23:26

Güncelleme: 21.08.2024 - 23:26

Antalya’da Büyükşehir Belediyesi’nin yeni bakımevi kurmak için hazırlık yaptığı öğrenilirken, kentte hayvan sahiplenme sayısında da artış var.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 84 dönüm gibi büyük bir araziye kurduğu, 1300 köpek ve 700 kedi kapasiteli bakımevinde bugünlerde 500 hayvan bulunuyor. Kaza, hastalık, şikayet ile gelenlerle sakinlerinin sayısı artarken, yeni sahipleriyle beraber ayrılanlar da azalıyor. Barınağın değişmeyen sakinleri ise engelli hayvanlar ve tehlike arz eden hayvanlar.

Barınağın yöneticisi veteriner Hekim Aslı Kılıç’a yasadan sonra hayvan sahiplenme oranının artıp artmadığını soruyoruz.

Cevap “yasadan sonra insanlar evlerine, eşlerine hediye olarak kedi köpek almak yerine kendilerine uygun kedi köpeği sahiplenmeyi tercih etti. Bu sene ilk 8 aya bakınca geçen sene sahiplendirdiğimiz hayvan sayımızı geçen seneye göre 2 kat arttırdık” oluyor.

“FOTOĞRAFTA GÜZEL ÇIKACAK KÖPEK ARANIYOR”

Kılıç’ın sahiplenme konusunda dert ettiği konulardan biri köpeklerin görünüşüne verilen öncelik. İnsanların çoğunlukla yetişkin ve sokak köpeği almayı tercih etmediği bilgisini veren Kılıç “Küçük köpek olsun, güzel olsun, fotoğrafta güzel çıksın, evde fazla yer kaplamasın gibi taleplerle maalesef karşılaşıyoruz. Bana sorarsanız sokak hayvanları, melez hayvanlar çok daha güzel. Çirkin demek doğru değil. Biz bu cins olmayan hayvanlara itaat eğitimi ve çeşitli eğitimler vererek, sahiplenen kişiye uyum sağlamasında büyük avantaj sağlıyoruz. Böylece tercih edilebilirliklerini attırmaya çalışıyoruz. Eğitimli bir köpek sahiplenilmiş oluyor. Bu hayvanlar, sahiplerine çok daha büyük bir minnetle bağlanıyorlar. Küçük hayvan tercih ediyorlar, oysa 10 kiloluk bir köpekle 60 kiloluk bir köpeğin evde kaplayacağı alan arasında çok büyük metrekare farkı yok. Dış görünüşten ziyade karşısındakine vereceği huzuru, güveni düşünmek öncelenirse daha iyi insan hayvan ilişkisinin gelişeceğine inanıyoruz” diyor.

Bakımevlerine yönelik oluşan olumsuz önyargıya karşı da mücadele ettiklerini belirten Kılıç, kapılarının vatandaşlara açık olduğunu belirterek, ziyarete davet ediyor.