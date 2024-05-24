Köpek sahiplenmek isterken dolandırıldı

Ankara'da Gamze T. (33), sosyal medyadaki ilanda gördüğü köpeği sahiplenmek isterken 2 bin 940 TL dolandırıldı. Konuyla ilgili 3 kişi hakkında 'Dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

DHA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 11:40
Köpek sahiplenmek isterken dolandırıldı
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Kentte oturan Gamze T., sosyal medyada gördüğü ilandaki köpeği sahiplenmek için telefonla iletişime geçti. Kendisini 'Can' olarak tanıtan kişi Gamze T.'ye köpeği ücretsiz verebileceğini, ancak Artvin'de bulunan hayvanı 'Pet taksi' ile gönderebilmek için 690 lira taşıma ve olası kazaya karşı köpeğin sigortalanması için 2 bin 250 lira ödemesi gerektiğini söyledi.

Gamze T., kendisine verilen Orçun K.'ye ait banka hesabına toplam 2 bin 940 TL yatırdı. Gamze T., daha sonra aradığı numaraya ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp savcılığa şikayette bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada yapılan araştırmada Gamze T.'nin iletişim kurduğu telefon numarasının yabancı uyruklu biri adına kayıtlı ve havale yaptığı banka hesabının ise Orçun K.'ye ait olduğu belirlendi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Hesaptan parayı ise Habip A.'nın çektiği, kamera görüntüleriyle saptandı. Orçun K., ifadesinde söz konusu banka hesabına ait kartını arkadaşı Habip A. aracılığıyla tanıdığı Mustafa Ç.'ye verdiğini, olayla ilgisinin bulunmadığını ileri sürdü. Orçun K. ve Mustafa Ç. de suçlamayı kabul etmedi.

Soruşturma sonunda şüpheliler Orçun K., Habip A. ve Mustafa Ç. hakkında 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının açık olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan iddianame hazırlanarak dava açıldı.


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