Hayvan terkleri artıyor
Ekonomik kriz nedeniyle hayvan sahipleri, artan masrafları karşılamakta zorlanıyor bu da sahipleri tarafından terk edilen evcil hayvan sayısını artırıyor.
Veteriner hekimlerin önerdiği 10 kilogramlık bir köpek maması 3 bin TL’nin üzerine çıkabiliyor. 10 kilogram kedi mamasının fiyatı ise 2 bin TL’yi buldu.
Hayvan hakları savunucuları beslenmenin her canlının hakkı olduğunu belirterek kedi ve köpek mamalarındaki yüzde 18’lik KDV oranının yüzde 1’e indirilmesi gerektiğini vurguluyor.
Masraflar yalnızca mamayla da sınırlı değil. Bakım ürünleriyle veteriner masrafları da her geçen gün karşılaması zor hale geliyor.
İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi üyesi avukat Esra Danışman, “İnsanlar maddi olarak hayvan beslemekten yoruldular. Tedavi için bir kliniğe götürüldüğünde basit bir işlem en az birkaç bin liraya mal oluyor. Türkiye’de devletin bir hayvan hastanesi yok” dedi.
Evcil hayvanların sokağa
terk edilmesi halinde
30 bin TL olan idari para
cezasının düşük kaldığına
dikkat çeken Danışman,
cezaların artırılmasını talep
ederek “Ben hayvanı terk
edersem ödeyeceğim ceza
bedeli, tüm sene bakmamın
maliyetinden daha az diye
düşünüyor. Bu da hayvan
hakları bilinci olmayan
insanların hayvanlarını
sokağa terk etmelerine
neden oluyor” diye konuştu.
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