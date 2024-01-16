Hayvan terkleri artıyor

Yayınlanma: 16.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.01.2024 - 04:00

Veteriner hekimlerin önerdiği 10 kilogramlık bir köpek maması 3 bin TL’nin üzerine çıkabiliyor. 10 kilogram kedi mamasının fiyatı ise 2 bin TL’yi buldu.

Hayvan hakları savunucuları beslenmenin her canlının hakkı olduğunu belirterek kedi ve köpek mamalarındaki yüzde 18’lik KDV oranının yüzde 1’e indirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Masraflar yalnızca mamayla da sınırlı değil. Bakım ürünleriyle veteriner masrafları da her geçen gün karşılaması zor hale geliyor.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi üyesi avukat Esra Danışman, “İnsanlar maddi olarak hayvan beslemekten yoruldular. Tedavi için bir kliniğe götürüldüğünde basit bir işlem en az birkaç bin liraya mal oluyor. Türkiye’de devletin bir hayvan hastanesi yok” dedi.

Evcil hayvanların sokağa terk edilmesi halinde 30 bin TL olan idari para cezasının düşük kaldığına dikkat çeken Danışman, cezaların artırılmasını talep ederek “Ben hayvanı terk edersem ödeyeceğim ceza bedeli, tüm sene bakmamın maliyetinden daha az diye düşünüyor. Bu da hayvan hakları bilinci olmayan insanların hayvanlarını sokağa terk etmelerine neden oluyor” diye konuştu.

