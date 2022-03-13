Hayvan yasası 5 yavru köpeği koruyamadı!

13 Mart 2022 Pazar, 11:13

Çorum'da İlker Çelik isimli bir hayvansever sokakta beslediği 5 yavru köpeğin öldürülüp çöpe atıldığını görünce sosyal medyadan tepkisini gösterdi. Çelik, "İnsan bile diyemeyeceğim kişi ya da kişiler, poşete koyup çöpe atmış. Hepsi ölmüş" dedi.

Çelik olaya ilişkin şunları kaydetti:

"Besleme yapmaya gittiğim bölgede anne köpeği buldum, besledim. Ancak yavrularını göremedim. Çevrede araştırınca çöp konteynerinin yanına gittim. İnsan bile diyemeyeceğim kişi ya da kişiler, poşete koyup çöpe atmış. Hepsi ölmüş durumdaydı. Çok üzgünüm"

İNCELEME BAŞLATILDI

Çelik, dün köpeklere yiyecek götürdüğünde yavruları göremedi. Çevrede arama yapan Çelik, yavruları poşetle çöp konteynerine atılmış halde ölü buldu. İhbarla gelen polis ekipleri, köpeklerin ölümü ile ilgili inceleme başlattı.

HAYVAN YASASI NEDEN KORUMUYOR?

Hayvan yasasında yapılan değişiklik ile bazı suçlarda ceza artırımına gidildi. Ancak, hayvan dernekleri ve gönüllüler bu yasanın yetersiz olduğunu düşünüyor.