Ankara'da barınak yangını; 4 köpek öldü

16 Şubat 2022 Çarşamba, 15:15

Etimesgut'a bağlı Şehit Ali Mahallesi'nde hayvanseverlerin kurduğu ve 250'ye yakın köpeğin bulunduğu Patiko Hayvan Barınağı'nda öğle saatlerinde yangın çıktı. Barınaktaki 2 katlı ahşap binayı alevler sardı. Köpeklerin bulunduğu binadaki yangını fark eden barınak görevlisinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ahşap binada bulunan 6 köpekten 2'si, barınak çalışanı tarafından kurtarılırken, 4'ü de öldü. Kurtarılan köpekler, veterinere götürüldü. Yangın haberi üzerine hayvanseverler, barınağa akın etti. Hayvanseverler, köpeklerin öldüğünü öğrenince gözyaşı döktü. Büyük oranda yanan binanın yıkılması için çalışma başlatıldı.

"2 CANI KURTARABİLDİM"

Barınak görevlisi Ercan Kurtar, yangın başladığında içeri girerek müdahale ettiğini söyledi. Kurtar, "2 canı kurtarabildim içeride. Sonra alevin yoğunluğundan tekrar içeri giremedim. Aşağıdakileri kurtarabildim. Alev vurduğu için telden atmak zorunda kaldım. Kurtaramadım öbürlerini. Muhtemelen yangın sobadan çıktı. Üşümesinler, diye sobayı yakmıştık. Yavrular vardı" dedi.

Patiko Dernek Yöneticisi İsmail Erdoğan, barınağın 2 sene önce yapıldığını belirterek, "Bu hayvanların tamamı bakıma muhtaç ve kurtarılan hayvanlar. Felçli, engelli ve yaşlı hayvanlar. Hepsi dışarıda bakımsız kalmış ve kurtarılmış hayvanlar. Bizim burada yanarak ölmektense dışarıda doğal olarak ölselerdi keşke. Nasıl oldu, kundaklama mı, doğal mı oldu; şu an bir bilgimiz yok" diye konuştu.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



