Ankara'da barınak yangını; 4 köpek öldü
Ankara'ın Etimesgut ilçesindeki hayvan barınağında çıkan yangında 4 köpek öldü. Barınak görevlisi Ercan Kurtar, "2 canı kurtarabildim. Alevin yoğunluğundan tekrar içeri giremedim. Aşağıdakileri kurtarabildim" dedi.
Etimesgut'a bağlı Şehit Ali Mahallesi'nde hayvanseverlerin kurduğu ve 250'ye yakın köpeğin bulunduğu Patiko Hayvan Barınağı'nda öğle saatlerinde yangın çıktı. Barınaktaki 2 katlı ahşap binayı alevler sardı. Köpeklerin bulunduğu binadaki yangını fark eden barınak görevlisinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ahşap binada bulunan 6 köpekten 2'si, barınak çalışanı tarafından kurtarılırken, 4'ü de öldü. Kurtarılan köpekler, veterinere götürüldü. Yangın haberi üzerine hayvanseverler, barınağa akın etti. Hayvanseverler, köpeklerin öldüğünü öğrenince gözyaşı döktü. Büyük oranda yanan binanın yıkılması için çalışma başlatıldı.
"2 CANI KURTARABİLDİM"
Barınak görevlisi Ercan Kurtar, yangın başladığında içeri girerek müdahale ettiğini söyledi. Kurtar, "2 canı kurtarabildim içeride. Sonra alevin yoğunluğundan tekrar içeri giremedim. Aşağıdakileri kurtarabildim. Alev vurduğu için telden atmak zorunda kaldım. Kurtaramadım öbürlerini. Muhtemelen yangın sobadan çıktı. Üşümesinler, diye sobayı yakmıştık. Yavrular vardı" dedi.
Patiko Dernek Yöneticisi İsmail Erdoğan, barınağın 2 sene önce yapıldığını belirterek, "Bu hayvanların tamamı bakıma muhtaç ve kurtarılan hayvanlar. Felçli, engelli ve yaşlı hayvanlar. Hepsi dışarıda bakımsız kalmış ve kurtarılmış hayvanlar. Bizim burada yanarak ölmektense dışarıda doğal olarak ölselerdi keşke. Nasıl oldu, kundaklama mı, doğal mı oldu; şu an bir bilgimiz yok" diye konuştu.
Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
İlgili Haberler
- Sosyal medyada hayvan satış ilanı ile '1 milyon liralık' vurgun
- Muğla Büyükşehir Belediyesi 26 bin 539 sokak hayvanını tedavi etti
- Avustralya, koalaları nesli tükenmekte olan hayvan listesine aldı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
En Çok Okunan Haberler
- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Sonuç alabiliriz
- YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
- Kaşlara uygulanan boyalara dikkat!
- Vücuttaki 'ani kasılmalara' dikkat: Habercisi olabilir!
- 'Yalnızlık' demans riskini artırıyor
- Uzmanı anlattı: 'Stres, cildin düşmanı'
- 'Günde bir fincan kahve koronavirüs riskini azaltabilir'
- Çocukluk çağı kanserlerine dikkat!
- Yeni roman... Nouvella...
- Tanrı Assur’un Krallığı