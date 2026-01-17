Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hayvan yetiştiricilerine eğitim ve destek

Hayvan yetiştiricilerine eğitim ve destek

17.01.2026 04:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
Takip Et:
Hayvan yetiştiricilerine eğitim ve destek

Kahramankazan’da hayvancılığın geliştirilmesine yönelik destek ve eğitim çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Kahramankazan Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik saha çalışmalarında, ilçede kapsamlı eğitimler ve ziyaretler gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında Aydın, Ciğir ve Akçaören mahallelerinde üreticilerle bir araya gelinerek Buzağı Bakımı ve Besleme ile Meme Hijyeni konularında bilgilendirici eğitimler verildi. Eğitimler, üreticilerden yoğun ilgi gördü.

Yapılan ziyaretlerde üreticilerin ihtiyaç duyduğu malzemeler kendilerine teslim edilirken, sahada tespit edilen eksiklikler ve yetiştiricilerin talepleri de tek tek not alınarak değerlendirmeye alındı. Böylece hem mevcut sorunlara yerinde çözüm üretilmesi hem de üretimin sürdürülebilirliğinin artırılması hedeflendi.

İlgili Konular: #eğitim #hayvan #hayvancılık #Destek #Büyükbaş