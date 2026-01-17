Hayvan yetiştiricilerine eğitim ve destek

Çalışmalar kapsamında Aydın, Ciğir ve Akçaören mahallelerinde üreticilerle bir araya gelinerek Buzağı Bakımı ve Besleme ile Meme Hijyeni konularında bilgilendirici eğitimler verildi. Eğitimler, üreticilerden yoğun ilgi gördü.

Yapılan ziyaretlerde üreticilerin ihtiyaç duyduğu malzemeler kendilerine teslim edilirken, sahada tespit edilen eksiklikler ve yetiştiricilerin talepleri de tek tek not alınarak değerlendirmeye alındı. Böylece hem mevcut sorunlara yerinde çözüm üretilmesi hem de üretimin sürdürülebilirliğinin artırılması hedeflendi.