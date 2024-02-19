Hayvana şiddet bitmiyor: 'Adalet duygusu tatmin edilmiyor'

Cezaların caydırıcı olmaması şiddeti körüklüyor. İstanbul’da “Eros” isimli kediyi işkenceyle öldüren İbrahim Keloğlan’ın tahliyesi protesto edildi. Bir köpek silahla, 11 köpek zehirlenerek öldürüldü.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 19.02.2024 - 03:00
Hayvana şiddet bitmiyor: 'Adalet duygusu tatmin edilmiyor'
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Hayvana şiddet olayları gündemden düşmüyor. Cezaların caydırıcı olmaması ise hayvanlara yönelik şiddetin artmasında en kilit faktörlerden birisi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Başakşehir’de “Eros” isimli bir kedi bakıldığı sitede İbrahim Keloğlan adlı şahıs tarafından işkence edilerek öldürüldü. Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Keloğlan suçlu bulunarak 1 yıl 6 ay ceza aldı. Mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 1 yıl 3 aya indirdi ve hükmün açıklamasını geri bıraktı. Keloğlan’ın tahliyesi ise hayvanseverler tarafından büyük tepkilere neden oldu.

Eros’un ardından hayvan haklarına ilişkin tartışmalar alevlenirken üç ilden daha hayvana şiddet haberi geldi. İstanbul Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde dün iddiaya göre siteye giren bir kedi tekmelendi. Siteye girerken sağlıklı olan kedi, sitenin çıkışında kaburgaları kırılmış halde bulundu. Kedi çevredeki hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü. Aynı sitede, 20 kedinin kaybolduğu hayvanseverler tarafından sosyal medya üzerinden duyurularak kayıp kediler için destek istendi. Önceki gün ise Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir şahıs iki sokak köpeğini tüfekle yaraladı. Olay yaralı köpeklerden birinin Cide Devlet Hastanesi’nin önüne gelmesiyle ortaya çıktı. Tedavi altına alınan yaralı köpeklerin vücudundan çok sayıda saçma çıkarılırken durumlarının da ağır olduğu öğrenildi. Geçen ay ise İzmir’in Çiğli ilçesinde farklı noktalarda 13 tane sokak köpeği zehirlendi. 13 köpekten 11’i ölürken, iki köpek ise tedaviye alındı. 

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‘ADALET DUYGUSU TATMİN EDİLMİYOR’

Hayvana şiddet vakalarında caydırıcı cezaların uygulanmamasına ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi üyesi avukat Esra Danışman, “Şüpheden uzak ve kesin delillere rağmen halen sanıklar hakkında cezada iyi hal indirimi yapılması, cezaların üst sınırdan verilmemesi gibi durumlar Ceza Kanunu’nun 1. maddede belirtilen amacından uzaklaşılmasına sebebiyet vermektedir. Ayrıca bu durumlar toplum vicdanında adalet duygusunun tatmin edilmemesine de neden oluyor. Derhal bu tarz kararlardan dönülmelidir” diye konuştu. 


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