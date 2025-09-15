Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hayvana şiddet bitmiyor: Sokak ortasında yavru kediye işkence!

Hayvana şiddet bitmiyor: Sokak ortasında yavru kediye işkence!

15.09.2025 15:20:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Hayvana şiddet bitmiyor: Sokak ortasında yavru kediye işkence!

Aksaray’ın Hacı Hasanlı Mahallesi’nde kimliği belirsiz bir kişinin, yavru kediye işkence ederek ölümüne neden olduğu öğrenildi.

Türkiye'de hayvana şiddet, tecavüz ve ilkence haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son adres ise Aksaray oldu.

Olay, 712. Sokak’ta Kemal Baba Türbesi önünde meydana geldi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şahsın yavru kediyi kucağına alarak defalarca havaya fırlattığı, yere düşen kediyi tekrar alıp aynı şekilde işkenceye devam ettiği görüldü.

YAVRU KEDİ, KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların uyarılarına rağmen eylemini sürdüren şahsın, kediyi defalarca yere fırlattığı ve kedinin kanlar içinde kaldığı belirtildi. Ağır işkenceye maruz kalan yavru kedi hayatını kaybetti.

Çevredeki esnaf, kediyi zaman zaman beslediklerini dile getirerek, yaşanan olaya büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

İlgili Konular: #hayvan #Kedi #işkence