Hayvanları ile yaylada mahsur kaldı: 3 gün sonra kurtarıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki karla kaplı yaylada hayvanları ile birlikte 3 gün mahsur kalan kişi, ekiplerin çalışması ile kurtarıldı.
Safranbolu ilçesi Akkışla köyüne yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Uluyayla'da hayvancılıkla uğraşan ve ismi öğrenilemeyen kişi, 3 gün önce kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.
İhbar sonrası kurtarma çalışması başlatıldı. Karabük İl Özel İdaresi ekipleri, bölgeye ulaşmak için karla kaplı yolları açtı.
Bu sabah mahsur kalan kişi ile hayvanları kurtarıldı.
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