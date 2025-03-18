Alanya Kalesi'ndeki ormanlık alanda mahsur kalmışlardı: Yeni gelişme!

Antalya'nın Alanya Kalesi bölgesindeki ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Alanya ekiplerince kurtarıldı.

Alanya Kalesi'ndeki ormanlık alanda mahsur kalmışlardı: Yeni gelişme!
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AA
Yayınlanma: 18.03.2025 - 14:22

Gezmek amacıyla Alanya Kalesi'ne giden ormanlık alanda havanın kararmasıyla yolu bulamayan 2 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Yerlerini belli etmek için ateş yakan yurttaşlar, AKUT Alanya ekiplerince kurtarılarak merkeze getirildi. Öte yandan alevlerin ormandaki ağaçlara sıçraması üzerine küçük çaplı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Etiketler: #ağaç #ormanlık alan #Yangın #Mahsur

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