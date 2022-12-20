Hayvanları yalnız döndü, çoban arazide ölü bulundu

20 Aralık 2022 Salı, 15:24

Bismil'e bağlı kırsal Akpınar Mahallesi’nde çobanlık yapan Muharrem Bilir, erken saatlerde hayvanlarını alarak kırsala gitti. Hayvanların geç olmasına rağmen Bilir olmadan döndüğünü gören yakınları ise aramaya çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Koyunlarını her zaman otlattığı noktayı kontrol eden yakınları, Bilir’i arazide hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Bilir’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Muharrem Bilir’in cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Soruşturma sürüyor.