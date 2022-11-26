26 Kasım 2022 Cumartesi, 17:34

Konya'da büyükşehir belediyesine ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin köpeği kafasına kürekle vurarak öldürdüğü görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken ülkenin çeşitli yerlerinde gösteriler düzenlendi.

Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda toplanan yurttaşlar da olayı protesto ederek, "Hayvanların yaşam alanları barınaklar değil doğadır” dedi.

“YAŞAM ALANLARI DARALTILIYOR”

Pankartlarla toplanan grup yaptığı basın açıklamasında “Cumhurbaşkanı’nın “Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır” açıklamasından sonra ülkenin dört bir yanından sahipsiz, küpeli, aşılı ve kayıtlı köpeklerin de toplatıldığı, pek çoğunun öldürüldüğü, ya da ölüme terk edildikleri haberleri gelmiştir. Hayvanların yaşam alanları barınaklar değil doğadır ve doğa da insanlar tarafından uzun zamandır işgal altındadır. Yakılan ormanlara yapılan oteller, işletmeler ve gittikçe büyüyen kentleşme ile tüm hayvanların yaşam alanları daraltılmakta ve hatta yok edilmektedir” denildi.

Barınaklarda kötü yaşam koşulları olduğu aştı çizilen açıklamada, “Özellikle kedi ve köpeklerin yaşam alanları olduğu söylenen barınaklar ise birkaç istisna dışında hayvanların çok kötü koşullarda ölüme terk edildikleri tecrit alanları haline gelmiştir. Senelerdir önüne geçilmeyen popülasyon artışı ve eş zamanlı kısırlaştırma seferberliği, yasaklanmayan hayvan satışı ile üretim çiftlikleri; yaşanan tüm hayvan trajedilerinin en büyük nedenleridir.

“KANUNA AYKIRI”

Hayvanların yaşam alanlarından kopartılmaları ve olumsuz koşullarını hepimizin bildiği barınaklarda ölüme terk edilmeleri vicdana sığmadığı gibi kanuna da aykırıdır. Zira 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca; sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanmalı, müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmalıdır. Kanunen bu yükümlülükleri yerine getirmeyen belediyelere herhangi bir yaptırım uygulanmadığı da bilinmektedir. Üzerinde hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek kadar açık bir şekilde, hayvanların yaşam alanlarının barınaklar olmadığı bizzat kanun gereğidir.”

Alasehir sokak canları gönüllüleri yaşamın ve tüm canlıların yaşam hakkının yanında olacaktır." ifadeleri kullanıldı.