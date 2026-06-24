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Hayvanlarını otlatmaya götürdü, cansız bedeni bulundu

Hayvanlarını otlatmaya götürdü, cansız bedeni bulundu

24.06.2026 10:24:00
Güncellenme:
DHA
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Hayvanlarını otlatmaya götürdü, cansız bedeni bulundu

Diyarbakır'da dün sabah saatlerinde hayvanları otlatmaya çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Kadri Zengin'in, kırsalda cansız bedeni bulundu.

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Kulp ilçesine bağlı kırsal Ağaçkorur Mahallesi Kom Mezrası'nda acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Kadri Zengin (70), dün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya götürdü. Akşam saatlerinde hayvanlar geri döndü, ancak Zengin'e ulaşılamadı. Yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla bölgeye Kulp Belediyesi Arama Kurtarma (KUBAK), AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada mezra kırsalında saat 24.00 sıralarında Kadri Zengin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Zengin’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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