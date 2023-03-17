Hayvansever kadının çenesini kıran sanığa ceza kararı

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 10:35

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 10:44

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Akpınar Mahallesi’nde sokak hayvanlarını besleyen Aysun Bekar, koku ve sinek topladığı gerekçesiyle evlerinin yanındaki boş arazide köpek beslenmesini istemeyen mahalle sakinleriyle tartıştı. 2021 yılındaki tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından Bekar, oğlu ve bir arkadaşıyla birlikte Sabih B. (56) ve Ayşegül B. (50) tarafından saldırıya uğradı. İddiaya göre kavga esnasında attığı yumrukla Aysun Bekar’ın çenesinde kırıklar oluşmasına sebep olan Sabih B. ve eşi Ayşegül B. hakkında, ‘kasten yaralama, hakaret ve tehdit’ suçlarından kamu davası açılmıştı.

Yaralanmanın hayatını ağır derecede etkileyecek nitelikte olduğu belirtilmişti

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nden temin edilen rapora göre mağdur Aysun Bekar’ın çenesindeki mevcut kırığın “basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olmadığı ve şahsın hayatını ağır derecede etkileyecek nitelikte olduğu” belirtilmişti.

Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar celsesine tutuksuz yargılanan sanıklar Sabih B. ve eşi Ayşegül B. katıldı. Duruşmaya Aysun Bekar ve oğlu A.Ş. (17) ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar Sabih B. ve Ayşegül B. suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundular.

İyi hal ve haksız tahrik indirimleriyle 6 bin TL adli para cezası

Esas hakkındaki kararı açıklayan mahkeme başkanı, sanık Sabih B.’nin müşteki Aysun Bekar’ı ‘kasten yaralama’ suçundan iyi hal ve haksız tahrik indirimleriyle 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme cezayı, kısa süreli hapis olması gerekçesiyle 6 bin TL adli para cezasına çevirdi. Ayrıca Sabih B. hakkında, kavga esnasında A.Ş.’yi ‘kasten yaralama’ suçundan iyi hal ve haksız tahrik indirimleriyle bin 500 TL adli para cezasına karar verildi. Sabih B., 3 müştekiye karşı ‘tehdit’ suçundan ise beraat etti. Sanık Ayşegül B. ise ‘kasten yaralama’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından beraat etti.