Hayvanseverlerden AKP’li Fatih Belediyesi’nin önünde protesto: ‘Bu yasayı uygulatmayacağız’

Yayınlanma: 22.08.2024 - 20:35

Güncelleme: 22.08.2024 - 20:35

Kamuoyundan ‘Katliam Yasası’ olarak bilinen sokak hayvanlarının toplatılmasına ilişkin yasa tasarısının TBMM’den geçmesinden sonra önce Niğde’de, ardından da Altındağ’da onlarca köpeğin öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Birçok yerde de köpeklerin toplanmaya başladığına dair iddialar söz konusuydu.

Yaşatacağız Platformu ve hayvanseverler Fatih Belediyesi önünde toplanıp önce sloganlar attı, ardından bir basın açıklamasında bulundu.

Yaşatacağız Platformu Başkanı Ersin Tek, “Dün akşam saatlerinde, Fatih Belediyesi’nin sokakta yaşayan köpekleri toplama girişiminde bulunduğuna dair haberler alan onlarca kişi, Fatih’in birçok mahallesinde nöbetteydi. Bakın görün; siz bu kanlı yasayı çıkarmak için meclis salonlarını halka kapatırken, biz il il, mahalle mahalle örgütlendik. Attığınız her adımı takip ediyoruz. Tek bir köpeği almaya çalıştığınızda yüzlercemiz anında haberdar olup sokağa taşıyoruz” dedi.

“BU YASAYI UYGULATMAYACAĞIZ”

“Sizin paralı troll ordularınızın aksine bizler gerçeğiz. Biz, bu halkın katliam yasasına hayır diyen %85’iyiz. Kapalı kapılar ardında apar topar çıkardığınız katliam yasasını uygulamak için adeta fırsat kolluyorsunuz, biliyoruz.

Ancak biz bu fırsatçılığa, kana susamışlığa alışmıyoruz, olanı biteni normalleştirmiyoruz. Yıllardır birlikte yaşadığımız komşularımızı, mahalle sakinlerimizi sizin toplama kamplarınıza, kanlı ellerinize teslim etmeyeceğiz! Tekrar ediyoruz; yasal olan her şey meşru değildir. Toplum nezdinde hiçbir meşruiyeti olmayan bu yasayı uygulatmayacağız! Nereden bir toplama haberi gelse hemen orada buluşacağız” diyerek sözlerine son verdi.