PTT emekçilerinden protesto: ‘Gündemimiz personel eksikliği’

Yayınlanma: 21.08.2024 - 17:12

Güncelleme: 21.08.2024 - 17:12

Konuya ilişkin yapılan basın açıklamasını Haber-Sen 4 No’lu Şube Başkanı Sedat Oğuz okudu. Oğuz açıklama PTT’deki personel eksikliğine dikkat çekti. Oğuz, “Bazı personellerin bir günlük çalışma süresi içerisinde birden fazla şubede hizmet vermeye zorlandığını, dağıtıcı arkadaşların her gün farklı bölgelere gönderildiğini, sık sık geçici görev adı altında farklı merkezlere görevlendirmeler yapıldığını biliyoruz” dedi.

Kadro çağrısı

Oğuz, açıklamasının devamında PTT işçilerinin mutsuz olduğu ifade ederek, “Posta dağıtıcıları adeta köle gibi çalıştırılıyor. Şubelerde ise tek memur ve güvenliğin olmadığı bir çalışma şekli dayatılıyor. Sanki 21’nci yüzyılda değil de ilkel çağlarda yaşıyoruz. Posta dağıtıcıları, haftada 6 gün çalışıyor, resmi ve dini bayramlarda doğru düzgün tatil yapamıyor, yasal hakları olan yıllık izinlerini bile kullanmakta zorlanıyorlar. PTT personelinin iş yükünü azaltacak ve PTT’nin verdiği hizmetin kalitesini artıracak çözüm, kadrolu personel istihdamından geçer. Güvencesiz çalışma olan taşeronlaşma ile ya da performans denilen emek sömürüsü ile olmaz” ifadelerini kullandı.