Hazine ve Maliye Bakanı Nebati hakkında kritik iddia: 'Konuşma yasağı getirildi'

02 Nisan 2022 Cumartesi, 15:08

2 Aralık 2021'de bakan olarak atanan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde yaptığı açıklamalarla kamuoyunun tepkisini çekmişti. Geçen günlerde görevden alınacağı iddia edilen Nebati’ye, bu defa da konuşma yasağı getirildiği ileri sürüldü.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nda bir dönem Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Şenol Babuşcu, ''Cumhurbaşkanının, son dönemde yaptığı skandal açıklamalarla eleştirilerin odağı haline gelen Bakan Nebati’ye ‘konuşma’ yasağı koyduğu ileri sürüldü" dedi.

Babuşcu mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Erdoğan’ın Nebati’yi sert bir şekilde uyardığı ve basına açıklama yapmamasını ve toplantılarda konuşmamasını istediği iddia edildi.''

Bakan Nebati'nin, Fransa’da yatırımcılara yaptığı konuşmada, ''Bir problem mi yaşadınız? Rahat olun. Bize hemen ulaşırsınız. Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz'' ifadeleri büyük tepki toplamıştı.