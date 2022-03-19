Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Türkiye ekonomisini kurtardık'

19 Mart 2022 Cumartesi, 14:51

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "TÜGİK İş Zirvesi Programı"nda konuştu.

Bakan Nebati konuşmasında enflasyonla mücadele kapsamında gıdada KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini hatırlatarak, "KDV'de sadeleştirme çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Yolumuza Türkiye ekonomik modeliyle devam ediyoruz. Finansal istikrarın sağlanması, TL tasarrufların özendirilmesi ve KKM ile kur ataklarına karşı tedirginlikleri gideriyoruz. Lütfen hatırlayın, yanı başınızda savaş olacak, kur öngörülmez. Fed açıklama yapacak, kur öngörülmez olurdu. Son birkaç aydır yaşadıklarımız, gördüklerimiz kurun artık stabil olduğunu gösteriyor. Ekonominin geneline yayılan olumlu etkisini de görüyoruz. Milli para birimimize lütfen güvenin. Bundan sonra risklerin bertaraf edildiği, başlangıçtaki risklerin iyileştirildiği, geleceğe güvenle bakan Türkiye'de olduğumuzu unutmayın.

Faiz ve kur odağında sığ bir alanda sıkışan Türkiye ekonomisini kurtardık. Enflasyon mücadele alanımız. Fiyat istikrar komitesi, gıda komitesi ve ekonomik koordinasyon kuruluyla adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Enflasyona karşı mali tedbirler ne alıyorsunuz diye soruyorlar.

Geçen ay hızlı bir şekilde KDV'yi yüzde 1'e düşürdük, elektriğin KDV'sini 18'den 8'e düşürdük. Her türlü alanda kademeli geçişleri sağlamaya çalıştık. Vergisel anlamda adımlarımızı sıkı bir şekilde atmaya devam ediyoruz.

KDV ile ilgili karmaşık ve hesaplanamaz bütün yöntemlerin sadeleştirilmesi ve oranlarının sadeleştirilmesi yolunda da önemli adımlar atıyoruz, çalışmalarımız sürüyor. Üretimden vazgeçmiyoruz. KGF'yi ciddi şekilde uyguluyoruz. 60 milyar TL'lik alan sağladık ama bir şartımız var, alacağınız tüm krediler üretime odaklı olacak. Dolara, altına yatırmayın. Üretim yapın, ihracat yapın, teknolojiye yatırım yapın.

21. yüzyıl bizim yüzyılımız. İnatla söylüyorum, inanmayanlar vardı onlar bile kazandı diyecekler.

Bakan Nebati'nin yabancı yatırımcılara yönelik, "Bir problem mi yaşadınız? Rahat olun. Bize hemen ulaşırsınız. Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz" ifadeleri büyük tepki toplamıştı.